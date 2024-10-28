Более 20 человек доставлены в отдел полиции после массовой драки в Сочи

Фото: телеграм-канал "ЧП Сочи"

В Сочи 23 человека доставили в отдел полиции после массовой драки. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на региональный главк МВД России.

По данным ведомства, инцидент произошел 27 октября на улице Труда. Между двумя группами молодых людей возник конфликт, причиной которого стала девушка. Другие подробности министерство не приводит.

В результате драки пострадал 17-летний местный житель. Сведения о его состоянии не поступали. Он отказался от получения медпомощи и написания заявления в полицию.

Прибывшие на место полицейские доставили в отдел 23 человека. В отношении 10 из них составлены административные протоколы по статьям о мелком хулиганстве и неповиновении законному требованию сотрудника полиции. Между тем на кадрах видео, опубликованного в одном из телеграм-каналов, видны два автомобиля и люди, избивающие юношу.

Ранее Кузьминский районный суд Москвы отправил под стражу тренера ММА Эраджа Мискиншоева по факту драки на юго-востоке столицы. Мужчина обвиняется по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Находиться в СИЗО он будет до 3 ноября этого года.