Суд арестовал двоих участников драки на Жулебинском бульваре

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд принял решение об аресте двух участников драки на Жулебинском бульваре. Их обвиняют по уголовной статье о хулиганстве. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичной прокуратуры.

По данным ведомства, речь идет о двух фигурантах 1994 и 2005 годов рождения.

"Обвиняемые с соучастниками, действуя незаконно, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, <...> действуя умышленно в группе лиц, из хулиганских побуждений, в присутствии третьих лиц, совершили угрозу применения насилия, а затем применили насилие", – говорится в публикации.

Надзорное ведомство продолжает контролировать расследование произошедшего.

Сообщение о потасовке в полицию поступило вечером 28 августа. Правоохранители задержали 23 иностранных гражданина. По предварительной версии, между ними возник конфликт на фоне личных неприязненных отношений, который перерос в потасовку.

В свою очередь, Кузьминский суд Москвы арестовал до 28 октября Джаманкула Абдулхака, который стал участником массовой драки на Жулебинском бульваре. Его обвиняют в хулиганстве.

