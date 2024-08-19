Сотрудник букмекерской конторы арестован после нападения с ножом на клиента в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения сотруднику букмекерской конторы Шоджону Шоджонову по делу о нападении с ножом на клиента, передает телеграм-канал судов общей юрисдикции столицы.

Шоджонов заключен под стражу на два месяца, до 18 октября 2024 года. Он обвиняется по статье Уголовного кодекса РФ "Хулиганство".

В букмекерской конторе конфликт начался из-за сделанного посетителю замечания. В итоге ссора переросла в драку, в которой мужчина несколько раз ранил клиента ножом. Пострадавшему потребовалась медпомощь, а подозреваемый после произошедшего пытался покинуть столицу.