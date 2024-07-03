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03 июля, 12:32

Происшествия

Двое ранены после нападения неизвестного в ТЦ на севере Израиля

Фото: телеграм-канал "Голос Израиля"

Вооруженный ножом неизвестный напал на людей в торговом центре "Хуцот Кармиэль" в городе Кармиэль на севере Израиля. В результате пострадали два человека, сообщил портал Ynet.

Нападавший был обезврежен на месте происшествия, добавили там. Сейчас врачи борются за жизнь пострадавших.

Ранее три человека пострадали после нападения неизвестного в фан-зоне немецкого Штутгарта во время проведения Евро-2024. Двое из них получили тяжелые ранения. Полицейские задержали нападавшего, однако подробностей инцидента, произошедшего 26 июня, не приводится.

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