Двое ранены после нападения неизвестного в ТЦ на севере Израиля

Фото: телеграм-канал "Голос Израиля"

Вооруженный ножом неизвестный напал на людей в торговом центре "Хуцот Кармиэль" в городе Кармиэль на севере Израиля. В результате пострадали два человека, сообщил портал Ynet.

Нападавший был обезврежен на месте происшествия, добавили там. Сейчас врачи борются за жизнь пострадавших.

Ранее три человека пострадали после нападения неизвестного в фан-зоне немецкого Штутгарта во время проведения Евро-2024. Двое из них получили тяжелые ранения. Полицейские задержали нападавшего, однако подробностей инцидента, произошедшего 26 июня, не приводится.

