03 июля, 12:32Происшествия
Двое ранены после нападения неизвестного в ТЦ на севере Израиля
Фото: телеграм-канал "Голос Израиля"
Вооруженный ножом неизвестный напал на людей в торговом центре "Хуцот Кармиэль" в городе Кармиэль на севере Израиля. В результате пострадали два человека, сообщил портал Ynet.
Нападавший был обезврежен на месте происшествия, добавили там. Сейчас врачи борются за жизнь пострадавших.
Ранее три человека пострадали после нападения неизвестного в фан-зоне немецкого Штутгарта во время проведения Евро-2024. Двое из них получили тяжелые ранения. Полицейские задержали нападавшего, однако подробностей инцидента, произошедшего 26 июня, не приводится.
"Безопасный город": следователи завершили расследование нападения москвича на бывшую жену