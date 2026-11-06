Смытых волной в Териберке туристов сопровождал аттестованный гид

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Туристов, которых смыло волной в Териберке Мурманской области, сопровождал аттестованный инструктор-проводник. Об этом сообщила пресс-служба министерства туризма и предпринимательства региона.

Одного из пострадавших передали врачам, ему оказывают помощь. В причинах произошедшего будут разбираться следственные органы.

"Выражаем самые искренние слова поддержки родным и близким туристов!" – добавили в пресс-службе.

В министерстве напомнили о необходимости безопасного поведения на природе. Туристам рекомендуют не приближаться к участкам, где возможны высокие волны, регистрировать свои маршруты, уточнять сведения о лавинной опасности и не игнорировать предупреждения и прогнозы погоды.

Несчастный случай произошел 6 ноября. Как рассказали в правоохранительных органах, молодой человек из Москвы и девушка из Ростовской области делали селфи на берегу пляжа "Драконьи яйца". Сильная волна накрыла обоих: мужчину унесло в море, а его спутницу вода вернула на берег.

Девушка получила множественные травмы, в том числе переломы ребер, и переохлаждение, ее госпитализировали. Поиски молодого человека продолжаются.