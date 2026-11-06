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06 ноября, 16:37

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Автоэксперт Ладушкин: зимой городскому водителю достаточно фрикционных шин

Автоэксперт рассказал, какие шины подойдут для города зимой

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Водителям, которые живут в крупном городе и редко выбираются за его пределы, зимой можно обойтись фрикционными шинами, которые также называют "липучками". Об этом в беседе с RT рассказал автомобильный эксперт Евгений Ладушкин.

По его словам, в мегаполисе, особенно в европейской части России, автомобилист чаще всего едет по мокрому асфальту или водно-снежной каше. В таком режиме шипованные шины изнашиваются гораздо быстрее, чем фрикционные, а сцепные свойства по твердому влажному асфальту лучше именно у "липучек", пояснил собеседник издания.

Однако при обледенении, снежных переметах и укатанном снеге фрикционные шины проигрывают, продолжил эксперт. Такие условия чаще встречаются за городом, на трассе или в небольших городах. Там шипованная резина оправданнее: она обеспечивает меньший тормозной путь и лучшую управляемость, отметил Ладушкин.

Шипы специалист советует рассмотреть и начинающим водителям, даже если они ездят в крупном городе. По его словам, шипованные шины дают больше уверенности в метель или сильный мороз, когда дороги еще не успели почистить. Средний пробег у новичков обычно небольшой, поэтому износ шин будет не так заметен.

Ранее в ГАИ Москвы рекомендовали водителям с наступлением холодов проверить техническое состояние автомобилей и заменить летние шины на зимние. Кроме того, следует залить незамерзающую жидкость проверить состояние щеток стеклоочистителей, аккумулятора, световых приборов, уплотнителей и замков.

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