Автоэксперт Попов: зимняя одежда не должна влиять на управляемость автомобилем

Фото: 123RF.com/jockermaxdj

Зимняя одежда не должна влиять на управляемость автомобилем. Об этом автомобильный эксперт Дмитрий Попов рассказал RT.

По его словам, формальных требований к тому, в чем сидеть за рулем, не существует, но общие рекомендации по безопасности есть. В зимнее время года одежда водителя должна обеспечивать свободу движения рук и ног.

"То есть должны быть необходимые условия для управления", – отметил автоэксперт.

Кроме того, одежда не должна мешать корректной работе автоматики – в частности, правильному срабатыванию ремней безопасности. Пуховик за рулем снимать необязательно, но расстегнуть его нужно, чтобы в зоне прилегания ремень касался груди на уровне футболки, подчеркнул Попов.

Он также отметил, что чем позже при ДТП тело встречается с ремнем, тем позже срабатывает инерционный механизм и тем выше риск получить травму.

Ранее руководитель новосибирского отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков рассказал, что переходить на зимние шины рекомендуется, когда среднесуточная температура воздуха несколько дней подряд держится ниже 5–7 градусов. Он посоветовал ориентироваться не на дневные показатели, а именно на средние показатели за сутки.

По словам Ашуркова, состав летних шин рассчитан на теплую погоду. При похолодании резина становится жестче, из-за чего ухудшается сцепление с дорожным покрытием. В зимних шинах больше каучука и специальных смол, которые помогают сохранять эластичность при низких температурах.