Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября, 11:03

Транспорт
Главная / Новости /

Автоэксперт Попов: зимняя одежда не должна влиять на управляемость автомобилем

Автоэксперт дал рекомендации по выбору зимней одежды для водителей

Фото: 123RF.com/jockermaxdj

Зимняя одежда не должна влиять на управляемость автомобилем. Об этом автомобильный эксперт Дмитрий Попов рассказал RT.

По его словам, формальных требований к тому, в чем сидеть за рулем, не существует, но общие рекомендации по безопасности есть. В зимнее время года одежда водителя должна обеспечивать свободу движения рук и ног.

"То есть должны быть необходимые условия для управления", – отметил автоэксперт.

Кроме того, одежда не должна мешать корректной работе автоматики – в частности, правильному срабатыванию ремней безопасности. Пуховик за рулем снимать необязательно, но расстегнуть его нужно, чтобы в зоне прилегания ремень касался груди на уровне футболки, подчеркнул Попов.

Он также отметил, что чем позже при ДТП тело встречается с ремнем, тем позже срабатывает инерционный механизм и тем выше риск получить травму.

Ранее руководитель новосибирского отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков рассказал, что переходить на зимние шины рекомендуется, когда среднесуточная температура воздуха несколько дней подряд держится ниже 5–7 градусов. Он посоветовал ориентироваться не на дневные показатели, а именно на средние показатели за сутки.

По словам Ашуркова, состав летних шин рассчитан на теплую погоду. При похолодании резина становится жестче, из-за чего ухудшается сцепление с дорожным покрытием. В зимних шинах больше каучука и специальных смол, которые помогают сохранять эластичность при низких температурах.

Эксперт объяснил, к чему приведут новые правила экспорта автомобилей из Китая

Читайте также


транспортавто

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика