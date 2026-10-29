Россияне не пострадали при обрушении скалы в турецкой Каппадокии

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Российские туристы, по предварительным данным, не пострадали при обрушении горной породы в Каппадокии. Об этом сообщило посольство РФ в Анкаре в телеграм-канале.

В диппредставительстве также отметили, что обращений на телефон для экстренной связи не поступало.

Скала обрушилась у входа в музей под открытым небом Гереме 29 октября. Она появилась в результате вулканической активности и выветривания пород.

К месту обрушения сразу направились спасатели, бригады скорой помощи и другие экстренные службы. В результате погибли два гражданина Турции, еще один человек пострадал.

Специалисты начали изучать обстоятельства ЧП. По словам губернатора провинции Невшехир Хюсейн Кек, обрушение могло произойти из-за недавних ливней и подмыва почвы.

