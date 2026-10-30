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30 октября, 20:09

Происшествия

В Британии хулиганы сожгли кожу и иглы ежу, пытаясь покрасить его под Соника

Фото: 123RF.com/quatrox

В Кастлфорде в Великобритании хулиганы распылили синюю краску на спину ежа, чтобы сделать из него героя мультфильмов и видеоигр Соника. В результате животное погибло, сообщает metro.co.uk.

Взрослого ежа обнаружил фермер на одном из своих полей за участком полиции. Он принес животное в ближайший центр спасения, однако на следующее утро еж погиб от травм.

По словам руководителя благотворительной организации Бет Кэмпсилл, это стало самым тяжелым случаем жестокого обращения с животными за время ее работы.

"Когда ежа привезли к нам, он кричал от боли. Я дала бедняге максимально возможную дозу обезболивающего, но он не умолкал. По сути, он закричал себя до смерти", – уточнила она.

Глава организации подчеркнула, что зверь скончался от инфекции из-за химических ожогов и, возможно, от отравления токсинами, которые были в краске.

"Я рада, что его привезли к нам: по крайней мере мы смогли облегчить его страдания и сделать так, чтобы ему было хоть немного безболезненнее", – добавила она.

По данным СМИ, краска была нанесена на большую часть спины ежа. Она сожгла несколько слоев кожи и "расплавила" иглы.

Ранее во Флориде 37-летнюю Альбу Чавес обвинили в жестоком обращении с животными после того, как она закопала живых котят во дворе своего дома, приняв их за демонов. Женщина сама позвонила в полицию и рассказала о случившемся. Прибывшие офицеры смогли спасти двух котят, а Чавес задержали.

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