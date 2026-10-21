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21 октября, 17:44

Происшествия

Во Флориде женщина закопала котят живьем, приняв их за демонов

Фото: 123RF.com/rolencino

Во Флориде 37-летнюю Альбу Чавес обвинили в жестоком обращении с животными после того, как она закопала живых котят во дворе своего дома, приняв их за демонов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на True Crime News.

Женщина сама позвонила в полицию и рассказала о случившемся. Прибывшие офицеры смогли спасти двух котят, а Чавес задержали.

Позже шериф Джон Буденсайк сообщил подробности со слов детей, находившихся в доме. По их рассказам, сначала женщина выбросила двух котят в мусор, но затем достала их и закопала. Еще трех кошек дети попытались спрятать в спальне, однако после возвращения домой обнаружили сломанную дверь.

Чавес предъявили обвинения по четырем пунктам в жестоком обращении с животными и причинении им серьезных травм. Она остается под стражей без права освобождения под залог. Детей передали под опеку отца, расследование продолжается.

Ранее в телеграм-каналах распространились сообщения жителей Шелепихи о группе детей, которые регулярно издеваются над животными. По словам очевидцев, несовершеннолетние забили кота камнями и бросали в собак палки, а возле домов нашли несколько мертвых ворон и голубей.

Вскоре уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила о троих 8-летних детях, причастных к случившемуся. По ее словам, родителей поставили на учет и привлекут к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

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