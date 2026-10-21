Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 октября, 17:45

Общество

Подмосковные врачи спасли мужчину с разрывом мочевого пузыря

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи Одинцовской областной больницы спасли мужчину, который получил тяжелые травмы в результате аварии. Пациента доставили в медучреждение с признаками внутреннего кровотечения, сообщает телеканал "360" со ссылкой на министерство здравоохранения Московской области.

Обследование выявило полный разрыв мочевого пузыря. Из-за попадания жидкости в брюшную полость мужчине грозил перитонит, поэтому медики экстренно подготовили операцию с участием хирургов и урологов.

Разрыв мочевого пузыря свидетельствует о воздействии удара крайне высокой силы. Специалисты отмечают, что справиться с таким объемом повреждений в одиночку невозможно.

Во время операции хирурги останавливали массивное кровотечение, а урологи восстанавливали мочевой пузырь, добиваясь герметичности швов.

"Пока урологи восстанавливали целостность пузыря, хирурги параллельно ушивали повреждения других органов и промывали брюшную полость. Слаженная командная работа позволила провести успешное вмешательство", – отметил заведующий отделением урологии Антон Греченков.

Операция продолжалась всю ночь. Медикам удалось стабилизировать состояние пациента, после чего он продолжил лечение, а потом был направлен на реабилитацию.

Ранее врачи Красногорской клинической больницы спасли мужчину с острым отравлением грибами-зонтиками. Пациента доставили с тошнотой, рвотой и слабостью. Медики провели обследование и назначили инфузионную терапию для выведения токсинов и восстановления электролитного баланса.

Через сутки состояние мужчины улучшилось, его выписали под наблюдение участкового врача. Специалисты предупредили об опасности употребления сырых, старых или купленных с рук грибов и рекомендовали при первых признаках отравления вызвать скорую помощь.

Читайте также


медицинаобщество

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика