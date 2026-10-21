Подмосковные врачи спасли мужчину с разрывом мочевого пузыря

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Врачи Одинцовской областной больницы спасли мужчину, который получил тяжелые травмы в результате аварии. Пациента доставили в медучреждение с признаками внутреннего кровотечения, сообщает телеканал "360" со ссылкой на министерство здравоохранения Московской области.

Обследование выявило полный разрыв мочевого пузыря. Из-за попадания жидкости в брюшную полость мужчине грозил перитонит, поэтому медики экстренно подготовили операцию с участием хирургов и урологов.

Разрыв мочевого пузыря свидетельствует о воздействии удара крайне высокой силы. Специалисты отмечают, что справиться с таким объемом повреждений в одиночку невозможно.

Во время операции хирурги останавливали массивное кровотечение, а урологи восстанавливали мочевой пузырь, добиваясь герметичности швов.

"Пока урологи восстанавливали целостность пузыря, хирурги параллельно ушивали повреждения других органов и промывали брюшную полость. Слаженная командная работа позволила провести успешное вмешательство", – отметил заведующий отделением урологии Антон Греченков.

Операция продолжалась всю ночь. Медикам удалось стабилизировать состояние пациента, после чего он продолжил лечение, а потом был направлен на реабилитацию.

Ранее врачи Красногорской клинической больницы спасли мужчину с острым отравлением грибами-зонтиками. Пациента доставили с тошнотой, рвотой и слабостью. Медики провели обследование и назначили инфузионную терапию для выведения токсинов и восстановления электролитного баланса.

Через сутки состояние мужчины улучшилось, его выписали под наблюдение участкового врача. Специалисты предупредили об опасности употребления сырых, старых или купленных с рук грибов и рекомендовали при первых признаках отравления вызвать скорую помощь.