В Подмосковье врачи спасли мужчину после отравления лесными грибами-зонтиками

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Врачи Красногорской клинической больницы спасли мужчину с симптомами острого отравления, вызванного употреблением лесных грибов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Минздрав Подмосковья.

По данным ведомства, пациента доставили в приемное отделение с тошнотой, рвотой и слабостью. За полчаса до этого он съел грибы-зонтики. Почувствовав ухудшение самочувствия, он попытался промыть желудок и вызвал скорую помощь.

Как рассказала заведующая вторым терапевтическим отделением Мадинат Магомедова, мужчину полностью обследовали: провели лабораторные анализы, сделали рентгенографию грудной клетки и ЭКГ.

"Результаты подтвердили диагноз – "токсическое действие грибов". Пострадавшему провели курс инфузионной терапии, чтобы вывести токсины и восстановить электролитный баланс в организме", – добавила врач.

Спустя сутки состояние пациента улучшилось, его выписали под наблюдение участкового врача. Специалисты также предупредили об опасности употребления сырых, старых или купленных с рук грибов.

При первых признаках интоксикации нужно вызвать скорую, промыть желудок, принять сорбенты и пить воду или сладкий чай. Оставшиеся грибы рекомендуется сохранить для подбора антидота.

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