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14 октября, 13:23

Общество

В Подмосковье врачи достали из желудка девочки "бриллиант"

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля извлекли из желудка девочки пластмассовую деталь, которая выглядела как драгоценный камень, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

В больницу обратились родители ребенка, проглотившего инородный предмет. Врачи обнаружили его в желудке, после чего девочку госпитализировали в отделение хирургии.

Операцию провели эндоскопическим методом. Врач-эндоскопист центра Григорий Азизян рассказал, что медики аккуратно захватили инородное тело и извлекли его. Процедура при этом заняла не более 15 минут.

Предметом оказалась блестящая пластмассовая деталь, схожая с драгоценным камнем. Ребенок заинтересовался ею во время игры. В министерстве добавили, что здоровью пациентки ничего не угрожает. Девочку выписали уже на следующий день после операции.

Ранее в Москве врачи спасли 2-летнюю девочку, которая проглотила около 250 магнитных шариков. Родители привезли ребенка в клинику с сильным кашлем. Причину недомогания показал рентген: в организме девочки находились сотни магнитов. Сначала хирурги через небольшие проколы ввели камеру и осмотрели кишечник. Убедившись, что повреждений нет, они через пищевод достали все шарики из желудка – в этом помогли эндоскопические инструменты, которые называют "ловушками" и "корзинками".

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