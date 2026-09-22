В Подмосковье врачи извлекли из пищевода ребенка металлический шар диаметром 1,5 см

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В Раменском врачи извлекли из пищевода ребенка металлический шар диаметром 1,5 сантиметра. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.

В больницу на скорой помощи доставили девочку с сильными болями в горле и постоянной рвотой. Как рассказали родители, ребенок случайно проглотил металлический шарик во время игры. Рентген подтвердил инородное тело в пищеводе.

По словам заведующего детского хирургического отделения больницы Владимира Хабалова, операция проводилась без единого разреза – с помощью эндоскопа и гастроскопа под общим наркозом.

"Операция длилась около десяти минут и прошла успешно", – добавил он.

Вечером того же дня девочку выписали. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

В Свердловской области врачи спасли двухлетнего Дениса из Бисерти, который проглотил нательный крестик во время дневного сна. Родители заметили пропажу религиозного атрибута после пробуждения ребенка и сразу позвонили в скорую помощь.

Мальчика доставили в больницу, где крестик удалили с помощью эндоскопической техники без осложнений. Состояние пациента стабилизировалось, и на следующий день его выписали домой.