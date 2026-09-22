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22 сентября, 22:09

Шоу-бизнес

Причиной смерти экс-невесты Кличко Панеттьери официально назвали наркотики

Фото: legion-media.com/Alamy/LANDMARK MEDIA

Причиной смерти американской актрисы Хайден Панеттьери, бывшей невесты украинского боксера Владимира Кличко, стало комбинированное токсическое воздействие веществ, включая фентанил, сообщает Variety со ссылкой на офис коронера округа Гринвилл.

Смерть квалифицирована как несчастный случай. Предварительное расследование не выявило признаков совершения преступления. Ранее портал TMZ со ссылкой на источники допускал, что причиной гибели могли стать наркотики.

Панеттьери состояла в отношениях с Кличко, чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO и IBF. Их дочь Кайя-Евдокия Кличко появилась на свет в декабре 2014 года. После родов актриса столкнулась с депрессией, у нее возникла зависимость от алкоголя и наркотиков, и в 2018 году она передала Кличко полную опеку над ребенком.

Актриса известна по ролям в фильмах "Оно. Ночной кошмар", "Крик-4", "Крик-6", а также по сериалам "Нэшвилл" и "Герои".

Панеттьери умерла 17 августа, ей было 36 лет. Тогда СМИ писали, что причиной смерти стала остановка сердца. Врачи, которые прибыли на место, не смогли реанимировать актрису. Кличко, комментируя ситуацию, заявил, что Панеттьери "слишком рано покинула этот мир".

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