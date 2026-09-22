США, Дания и Гренландия подписали соглашение об обеспечении безопасности острова

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Президент США Дональд Трамп, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подписали соглашение о переходе к Вашингтону обязательств по обеспечению безопасности острова. Церемония состоялась на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, трансляцию вела пресс-служба Белого дома.

Согласно договоренностям, США немедленно приступают к значительному наращиванию военного присутствия в Гренландии, включая строительство двух крупных баз, подчеркнул Трамп.

Он также указал: ни один противник США больше не получит права установить военное присутствие в Гренландии или осуществлять там чувствительные инвестиции без письменного разрешения Вашингтона. Эти условия, по его словам, предусматривают договоренности между властями США и руководством Дании и Гренландии.

Перед подписанием документа Фредериксен отметила, что сделка учитывает право острова на самоопределение и территориальную целостность королевства.

Ранее Трамп заявлял о работе американской стороны с представителями Дании и Гренландии по его поручению. Речь идет о гарантиях того, что США всегда смогут делать в Гренландии все необходимое для безопасности и защиты как самого острова, так и Соединенных Штатов. Соглашение планируется бессрочным и не будет стоить США "ничего".

