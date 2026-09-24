Акция на ледяную рыбу пройдет на рыбных рынках "Москва – на волне"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

С 25 по 27 сентября на рыбных рынках "Москва – на волне" введут скидку 10% на ледяную рыбу. Помимо снижения цены, в 14:00 для посетителей организуют дегустации, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Ледяная рыба, которую также называют щуковидной белокровкой, обитает у субантарктических островов Южного океана. Вид отличается вытянутым серебристым телом и крупной головой с удлиненной пастью, похожей на щучью. Почти полная бесцветность рыбы объясняется редкой особенностью: в ее крови отсутствует гемоглобин – белок, придающий красный цвет и участвующий в переносе кислорода.

Рыба приспособлена к экстремальным условиям и способна жить в воде при температуре до минус 2 градусов. Выдерживать холод ей помогают особые соединения, препятствующие замерзанию.

Промысел в Южном океане осложняется удаленностью от портов, сильными ветрами, штормами и низкими температурами. Рыбу добывают с помощью тралов – больших сетей, буксируемых судном. После подъема улов сортируют и замораживают прямо на борту, чтобы сохранить качество мяса на время перевозки.

Белое мясо ледяной рыбы плотное и слегка сладковатое, по вкусу его часто сравнивают с креветками или крабами. Рыбный запах практически отсутствует, мелких костей немного, а после приготовления мякоть легко отделяется от хребта. Продукт ценят за высокое содержание белка при небольшом количестве жира: в 100 граммах – около 90 килокалорий. В мясе также есть витамины группы B, фосфор, йод и калий.

Из-за низкого содержания жира ледяная рыба склонна к пересыханию при термической обработке, поэтому необходимо следовать нескольким рекомендациям. Перед началом готовки тушку следует постепенно разморозить в холодильной камере и тщательно промокнуть от влаги.

Поскольку чешуя у данного вида отсутствует, ее удаление не требуется. Для обеспечения максимальной сочности оптимальным способом приготовления станет запекание в фольге вместе с ломтиками лимона, свежей зеленью и добавлением небольшого количества оливкового масла.

Для золотистой корочки рыбу обваливают в муке и обжаривают на сковороде. Другой вариант – приготовить на пару вместе с овощами. Приправы стоит добавлять умеренно, чтобы не перебивать деликатный вкус.

Кроме того, рыбный рынок "Москва – на волне" в районе Митино отмечает два года работы. В честь праздника 25 сентября покупателям предложат скидки и праздничную программу. Например, в 15:00 гости могут посетить дегустации паэльи с морепродуктами, а в 16:00 – слепую дегустацию "От истока до океана".