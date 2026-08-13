Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 августа, 14:17

Экономика

Предприятие Москвы отгрузило более 11 тыс тонн морепродуктов в регионы РФ

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Московское предприятие "Меридиан" в первом полугодии 2026 года отгрузило более 11 тысяч тонн рыбной продукции в российские регионы. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Поставки охватили восемь федеральных округов: Южный, Приволжский, Центральный, Уральский, Сибирский, Северо-Западный, Северо-Кавказский и Дальневосточный. По сравнению с аналогичным периодом 2025-го объем отгрузки вырос на 7%.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил, что пищевая отрасль относится к ключевым направлениям промышленности Москвы. Сейчас предприятия активно наращивают объемы выпуска и поставки по всей стране.

"Ранее при содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства она (компания. – Прим. ред.) привлекла инвестиции для закупки нового высокотехнологичного оборудования", – рассказал Гарбузов.

Компания специализируется на производстве фасованной и герметично упакованной рыбной продукции и морепродуктов массового спроса, занимается переработкой и изготовлением готовой продукции. Предприятие сотрудничает с федеральными и крупнейшими региональными торговыми сетями и поставляет изделия в том числе в страны ближнего зарубежья. Каждый год на рынок выводится от 10 до 20 новых позиций.

Гендиректор Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства Сергей Чумичев отметил, что главная задача организации – дать бизнесу возможность направлять средства на развитие сегодня, не откладывая модернизацию на годы.

Программа инвестиционного кредитования предусматривает компенсацию процентной ставки в размере 50% от ключевой ставки Центрального банка РФ. Максимальный срок поддержки составляет пять лет, максимальная сумма, подлежащая компенсации, – пять миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что свыше 10 тысяч печатных плат произвела компания "ИнтехПро" с мая текущего года. Достичь таких показателей удалось благодаря программе компенсации процентов по инвестиционному кредиту МФППиП. Полученные средства предприятие направило на увеличение вложений в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Читайте также


экономикагород

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

Как устроен рынок платных помощников в Москве?

Отстоять очередь поможет трамидатор, а чтобы решить вопросы в городе можно найти "своего человека"

Стоимость простых поручений обычно начинается от 500–1 000 рублей в час

Читать
закрыть

Чем идентификация грибов при опасен сбор и помощи нейросетей?

Эксперты уверены: большую часть видов ИИ не определит

Среди зонтиков есть ядовитые виды, которые не распознаются по внешнему виду

Читать
закрыть

Как снизить риск меланомы и не пропустить первые признаки?

Для профилактики важно использовать SPF и быть осторожными у воды

Читать
закрыть

Как не просчитаться при выборе глэмпинга для отдыха?

При выборе стоит зайти в Реестр средств размещения, изучить сайт и почитать отзывы

Важно смотреть и на масштаб

Читать
закрыть

К чему приведет удаление сервисов "Яндекса" из AppStore?

Эксперты считают действия Apple конкурентной борьбой против российских разработчиков

Под удар попадут те программы, которые популярны в РФ и имеют западные альтернативы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика