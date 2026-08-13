Предприятие Москвы отгрузило более 11 тыс тонн морепродуктов в регионы РФ

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Московское предприятие "Меридиан" в первом полугодии 2026 года отгрузило более 11 тысяч тонн рыбной продукции в российские регионы. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Поставки охватили восемь федеральных округов: Южный, Приволжский, Центральный, Уральский, Сибирский, Северо-Западный, Северо-Кавказский и Дальневосточный. По сравнению с аналогичным периодом 2025-го объем отгрузки вырос на 7%.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил, что пищевая отрасль относится к ключевым направлениям промышленности Москвы. Сейчас предприятия активно наращивают объемы выпуска и поставки по всей стране.

"Ранее при содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства она (компания. – Прим. ред.) привлекла инвестиции для закупки нового высокотехнологичного оборудования", – рассказал Гарбузов.

Компания специализируется на производстве фасованной и герметично упакованной рыбной продукции и морепродуктов массового спроса, занимается переработкой и изготовлением готовой продукции. Предприятие сотрудничает с федеральными и крупнейшими региональными торговыми сетями и поставляет изделия в том числе в страны ближнего зарубежья. Каждый год на рынок выводится от 10 до 20 новых позиций.

Гендиректор Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства Сергей Чумичев отметил, что главная задача организации – дать бизнесу возможность направлять средства на развитие сегодня, не откладывая модернизацию на годы.

Программа инвестиционного кредитования предусматривает компенсацию процентной ставки в размере 50% от ключевой ставки Центрального банка РФ. Максимальный срок поддержки составляет пять лет, максимальная сумма, подлежащая компенсации, – пять миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что свыше 10 тысяч печатных плат произвела компания "ИнтехПро" с мая текущего года. Достичь таких показателей удалось благодаря программе компенсации процентов по инвестиционному кредиту МФППиП. Полученные средства предприятие направило на увеличение вложений в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.