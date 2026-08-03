Саудовская Аравия возглавила список покупателей московской косметики

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Саудовская Аравия, Турция и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) стали крупнейшими импортерами московской косметики по итогам первой половины 2026 года, сообщил портал мэра и правительства столицы.

За первые 6 месяцев года при поддержке Московского экспортного центра (МЭЦ) столичные производители поставили за рубеж косметическую продукцию на 4,3 миллиарда рублей. Этот показатель оказался в 3,75 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.

По словам генерального директора МЭЦ Виталия Степанова, зарубежные покупатели связывают московскую косметику с высоким качеством, инновациями и натуральным составом. Благодаря городским программам поддержки компании договорились о поставках продукции в Саудовскую Аравию, Турцию, ОАЭ, ЮАР, Малайзию и ряд других стран.

Основу экспорта составила уходовая косметика – на нее пришлось 96,5% всех поставок. Остальные 3,5% обеспечила декоративная косметика. В МЭЦ добавили, что до конца года столичные производители представят свою продукцию на бизнес-миссиях во Вьетнаме и Китае, а также на выставке MIHAS в Малайзии.

Ранее сообщалось, что на флагманской площадке "Летний маркет" на Болотной площади в рамках проекта "Сделано в Москве" представили широкий ассортимент столичной косметики – от профессиональных средств для салонов до домашнего ухода с натуральными компонентами. За первый месяц работы павильонов на центральных улицах их посетили почти 200 тысяч человек, купивших около 45 тысяч товаров московского производства.