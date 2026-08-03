В Москве стартовал сезон бахчевых развалов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В первые выходные августа на прилавках московских ярмарок и в магазинах появились арбузы. В столице уже открыто 145 сезонных бахчевых развалов, которые проработают до начала октября, сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

Неофициальный День арбуза отмечают 3 августа. К этому времени полосатые плоды созревают в большинстве регионов мира, включая Россию.

Специалисты комитета ветеринарии Москвы и департамента торговли и услуг напомнили, что покупать арбузы лучше только в официальных торговых точках. Не рекомендуется приобретать плоды у продавцов, которые торгуют с земли, из грузовых машин или на обочинах дорог, поскольку такая продукция может не проходить необходимые проверки.

Приобрести арбузы также можно на ярмарках, рынках и в магазинах. Перед продажей каждая партия на ярмарках проходит ветеринарно-санитарную экспертизу, в том числе проверку на содержание нитратов. Допустимый уровень не должен превышать 60 миллиграммов на килограмм.

При выборе бахчевых специалисты советуют обращать внимание на внешний вид плода. Корка должна быть твердой и блестящей, хвостик — сухим и желтым, а при постукивании спелый арбуз должен издавать звонкий звук. От покупки стоит отказаться, если на поверхности есть трещины, вмятины или неприятный запах.

Сейчас на московские прилавки поступают арбузы из Астрахани, Дагестана и Тамбовской области. Среди популярных сортов:

"Каристан" – кругло-овальной формы, кожура темно-зеленая с яркими полосами, около 9–12 килограммов;

"Огонек" – шаровидный, гладкий, темно-зеленого цвета с едва заметными полосами, 2–3 килограмма;

"Сахарный малыш" – округлой формы, с гладкой темно-зеленой кожурой и узкими темными полосами, 4–6 килограммов.

После покупки арбуз рекомендуется тщательно вымыть проточной водой. Целый плод при хранении в холодильнике может оставаться свежим до нескольких месяцев, а разрезанный следует держать только в холоде и употребить как можно быстрее.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова предупредила, что употребление арбуза с хлебом может привести к вздутию, брожению в кишечнике, нагрузке на поджелудочную железу и повышению уровня сахара в крови, особенно у людей с нарушением толерантности к глюкозе.

Она посоветовала не экспериментировать с таким сочетанием диабетикам и людям с заболеваниями ЖКТ, почек и сердечно-сосудистой системы, а также предостерегла от маринования арбуза соевым соусом из-за высокого содержания натрия, задерживающего жидкость.