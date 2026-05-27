Роскачество: вкусная черешня должна иметь насыщенный цвет и быть упругой

Чтобы выбрать вкусную и спелую черешню, важно обращать внимание на внешний вид и цвет плодов: она не должна быть мягкой, слишком твердой или бледной. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Роскачество.

Прежде всего спелые ягоды черешни имеют равномерный и насыщенный цвет. Когда черешня свежая, она блестит и имеет сухую зеленую плодоножку. Если же плод матовый и без "хвостика", значит, он хранился достаточно долго.

Кроме того, добавили в Роскачестве, самая вкусная и полезная черешня будет упругой и плотной. Мягкие ягоды, как правило, перезревшие, а очень твердые – недозревшие.

При этом спелая черешня должна обладать легким ароматом. Если плод ничем не пахнет, значит, он был сорван слишком рано.

В Роскачестве добавили, что лучше не брать черешню с трещинами, вмятинами и признаками гниения. А перед употреблением ягоды важно тщательно помыть.

Ранее главный внештатный диетолог Минздрава Приморья Ольга Ямилова заявила о необходимости контролировать порции черешни при диабете и инсулинорезистентности из-за большого содержания фруктозы. Кроме того, она предупредила, что эта ягода может оказывать слабительный эффект.

По словам специалиста, подходящей порцией для взрослого человека считается 150–300 граммов черешни в день. Это порядка 10–20 средних ягод.

