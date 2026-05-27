В ФСБ заявили о попытках Эстонии отойти от договоренностей о границе на Чудском озере

Фото: 123RF.com/wlad74

Эстония пытается в одностороннем порядке пересмотреть давние договоренности с Россией о линии разграничения на Чудском озере и реке Нарве. Об этом в интервью "Российской газете" заявил первый заместитель директора – руководитель пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов.

По его оценке, шаги Таллина провоцируют напряженность непосредственно на госгранице и подрывают устоявшийся режим безопасного судоходства в акваториях. Сейчас для сглаживания ситуации задействованы двусторонние контакты погранпредставителей и дипломатические каналы МИД России.

Ранее погранслужба Эстонии призвала не использовать Google Maps для навигации по реке Нарве, так как временная контрольная линия в этом приложении некорректна. Из-за этого можно случайно пересечь границу и оказаться в территориальных водах России. Москва и Таллин до сих пор не договорились о расположении буев в акватории реки.

При этом в Эстонии пригрозили установить навигационные буи в своих территориальных водах в одностороннем порядке, если двустороннее соглашение с Россией не будет достигнуто.