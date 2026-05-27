Более 10 тысяч велосипедов перевезли в поездах ЦППК в день Весеннего велофестиваля

Свыше 10 тысяч раз участники Весеннего велофестиваля, прошедшего в Москве 24 мая, воспользовались бесплатным провозом велосипедов, организованным Центральной пригородной пассажирской компанией (ЦППК). Об этом сообщает телеканал "360".

Сам фестиваль стал рекордным по числу участников и зрителей, собрав более 77 тысяч человек. Среди наиболее востребованных направлений для велосипедистов лидирует Ярославское, где было совершено 2,6 тысячи поездок. Курское и Казанское направления заняли второе и третье места соответственно – 1,9 тысячи и 1,6 тысячи перевозок.

На Московских центральных диаметрах (МЦД) велосипеды можно транспортировать бесплатно в любое время суток. На остальных направлениях услуга доступна в двух временных интервалах – с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00, при этом необходимо оформить бесплатный билет.

Ранее новые полосы для велосипедов и самокатов появились на востоке, западе, северо-западе, юге, юго-западе, а также в центре Москвы. В частности, была завершена разметка полос по двум сторонам дороги в Шипиловском проезде. Теперь дорожка длиной более 4 километров соединяет районы Орехово-Борисово Южное и Орехово-Борисово Северное.

