Около 20 тыс поездок совершили на велосипедах "Велобайка" на Московском велофестивале

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Порядка 20 тысяч поездок совершили на велосипедах городского проката "Велобайк" в день проведения Московского велофестиваля. Об этом сообщает столичный Дептранс в телеграм-канале.

Благодаря "Велобайку" москвичи смогли попасть на мероприятие, даже не имея своего велосипеда. Также для всех желающих оператор подготовил специальные условия аренды. Точка проката была размещена в стартовом городе на Зубовской площадке, там же находилась веломастерская для подготовки транспорта к заезду, говорится в публикации.

Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, ежегодно в Москве проводятся велофестивали, которые собирают десятки тысяч людей. Это, по его мнению, помогает продемонстрировать, как много в столице поклонников данного вида транспорта и что они полноправные участники дорожного движения.

"Все чаще велосипед выбирают для коротких поездок – чтобы добраться до места встречи, дома или работы, метро или автобусной остановки", – подытожил Ликсутов.

Ранее Сергей Собянин заявил, что более 65 тысяч человек поучаствовали в Московском велофестивале, установив тем самым новый рекорд. В этом году мероприятие прошло в ретростиле.

Велофестиваль состоялся 18 мая. Он традиционно прошел по Садовому кольцу. Участников собрали в 12:00 на Зубовской площади, у входа со стороны проезда Девичьего Поля и Большой Пироговской улицы.