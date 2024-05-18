Спасатели из велопатруля ЦОДД помогали участникам велофестиваля

Участникам Московского велофестиваля помогали спасатели из велопатруля ЦОДД. Об этом рассказали в центре.

Сотрудники ЦОДД работали в стартовом городке и на маршруте. С собой у них были аптечки с бинтами и пластырями, питьевая вода, а также ремкомплект и насос для велосипедных колес.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.