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18 мая, 22:15

Транспорт

Спасатели из велопатруля ЦОДД помогали участникам велофестиваля

Спасатели из велопатруля ЦОДД помогали участникам велофестиваля

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Участникам Московского велофестиваля помогали спасатели из велопатруля ЦОДД. Об этом рассказали в центре.

Сотрудники ЦОДД работали в стартовом городке и на маршруте. С собой у них были аптечки с бинтами и пластырями, питьевая вода, а также ремкомплект и насос для велосипедных колес.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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