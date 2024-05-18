18 мая, 22:15Транспорт
Спасатели из велопатруля ЦОДД помогали участникам велофестиваля
Участникам Московского велофестиваля помогали спасатели из велопатруля ЦОДД. Об этом рассказали в центре.
Сотрудники ЦОДД работали в стартовом городке и на маршруте. С собой у них были аптечки с бинтами и пластырями, питьевая вода, а также ремкомплект и насос для велосипедных колес.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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