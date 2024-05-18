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18 мая, 19:15

Транспорт

Москва 24 и Дептранс проводят розыгрыш в честь Московского велофестиваля

Москва 24 и Дептранс проводят розыгрыш в честь Московского велофестиваля

Авиационный фестиваль "Маевский взлет" прошел в Москве

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Авиационный фестиваль "Маевский взлет" проходит в Москве

В честь Московского велофестиваля Москва 24 проводит розыгрыш вместе с Дептрансом столицы. Жители могут выиграть лимитированную карту "Тройка", которую выпустили специально к событию.

Для участия в розыгрыше необходимо прислать на редакционный номер телефона фото и видео с велосипедом, а также рассказать, как часто совершаются поездки по городу. Авторы самых оригинальных кадров получат призы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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