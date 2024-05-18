Собянин сообщил о начале полевого археологического сезона в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице стартовал полевой археологический сезон. Сергей Собянин рассказал об этом в официальном телеграм-канале.

"В этом году столичные археологи исследуют больше 200 площадок, в том числе в ТиНАО. В центральной части – Берсеневскую и Софийскую набережные, Руновский и Романов переулки, Никольскую, Тверскую и другие улицы. С начала года археологи обнаружили больше 2 тысячи артефактов", – говорится в его публикации.

Градоначальник подчеркнул, что именно с мая по октябрь работы ведутся активнее всего. Среди уже найденных исторических предметов есть образцы XVI, XVII и XIX веков, отметил Собянин. Так, по его словам, археологи обнаружили белоглиняный коник, керамическую чашку и коробчатый изразец.

Мэр отдельно обратил внимание на деталь вентиля фирмы "Братья Кертинг. Москва", предприятия которой работали по всему миру. В столице, в свою очередь, выпускались трубы, краны и котлы, уточнил он.

За 13 лет археологи обнаружили свыше 100 тысяч находок. Многие предметы реставрируются, а затем выставляются в музеях, резюмировал Собянин.

Ранее стало известно, что археологические находки XVI–XIX веков с Пречистенки передадут в музеи. Мэр рассказал, что всего в коллекцию вошли 82 артефакта. Они были обнаружены во время работ на территории двух объектов культурного наследия.

В свою очередь, руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов сообщил, что специалисты Института археологии РАН нашли надгробные плиты разрушенного в 1930-х годах кладбища и сделали ряд других находок в ходе реставрации и благоустройства территории Новодевичьего монастыря.

