05 апреля, 09:25Город
Реставраторы обнаружили ценные предметы в Введенской церкви
Фото: департамент культурного наследия города Москвы
Во время научно-исследовательских работ в церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы в Барашах нашли ряд ценных архитектурных элементов. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.
Эксперты обнаружили внутристенные лестницы на колокольню и верхнюю открытую галерею, а также следы белокаменного наличника на внутреннем балконе, отметили на портале мэра и правительства Москвы.
В материале уточнили, что на пути в трапезную расположен украшенный деревянный тамбур с остекленными филенчатыми дверями. В стенах нижнего этажа находятся белокаменные плиты с эпитафиями конца XVII – начала XVIII века.
"Комплексная реставрация храма не проводилась более 50 лет. Сейчас специалисты разрабатывают проект будущего восстановления объекта", – сказала Сергунина.
Введенская церковь в XVII веке была приходским храмом Барашевской дворцовой слободы, добавили в сообщении. Там жили царские слуги, сопровождавшие войско во время походов.
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