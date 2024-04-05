Реставраторы обнаружили ценные предметы в Введенской церкви

Фото: департамент культурного наследия города Москвы

Во время научно-исследовательских работ в церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы в Барашах нашли ряд ценных архитектурных элементов. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Эксперты обнаружили внутристенные лестницы на колокольню и верхнюю открытую галерею, а также следы белокаменного наличника на внутреннем балконе, отметили на портале мэра и правительства Москвы.

В материале уточнили, что на пути в трапезную расположен украшенный деревянный тамбур с остекленными филенчатыми дверями. В стенах нижнего этажа находятся белокаменные плиты с эпитафиями конца XVII – начала XVIII века.

"Комплексная реставрация храма не проводилась более 50 лет. Сейчас специалисты разрабатывают проект будущего восстановления объекта", – сказала Сергунина.

Введенская церковь в XVII веке была приходским храмом Барашевской дворцовой слободы, добавили в сообщении. Там жили царские слуги, сопровождавшие войско во время походов.

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