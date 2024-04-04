Сергей Собянин: археологи обнаружили предметы времен основания Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Археологи нашли керамические сосуды и украшения времен основания Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Градоначальник напомнил, что первое упоминание о Москве встречается 4 апреля 1147 года. Домонгольская керамика и стеклянные браслеты, которые нашли в районе Китай-города, подтверждают, что к XII веку столица являлась довольно развитым городом-крепостью.

"Жители покупали керамику, завезенную из Ирана, Хорезма и Золотой Орды, а также привозные украшения из Византии", – уточнил Собянин.



Мэр рассказал, что чаще всего женщины того времени носили разноцветные стеклянные браслеты и бусы. Это подтверждают археологи, которым удалось найти лишь фрагменты этих украшений.

При этом по части керамики, как утверждает Собянин, реставраторы смогли полностью восстановить форму горшка с линейным орнаментом высотой 28 сантиметров, где москвичи в XII веке готовили себе пищу.

Ранее археологи нашли в Москве расходные материалы со следами резьбы по кости. Специалисты пришли к выводу, что на северо-западе Таганского района в XVIII–XIX веках находилась косторезная мастерская. Емельянов рассказал, что такое открытие помогло лучше понять жизнь москвичей, которую они вели 200–250 лет назад.

