Подлинные фрагменты росписи обнаружили в Симоновом монастыре в Москве

Фото: пресс-служба ДКН

Реставраторы нашли подлинные фрагменты росписи и декора фасадов в Симоновом монастыре в столице. Они исследовали восемь объектов, которые входят в ансамбль, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"При проведении научно-исследовательских работ реставраторы сделали первые открытия. Они обнаружили фрагменты росписей и декора фасадов, исторические планировки помещений, отдельные архитектурные элементы", – отметила заммэра Наталья Сергунина.

Исследование было организовано в рамках подготовки монастыря к реставрации. Найденные элементы планируют включить в предмет охраны памятника.

Ранее глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал, что московские археологи в прошлом году обнаружили около девяти тысяч уникальных находок. Среди них – женская сережка, обувь, глиняные игрушки и многое другое. Всего за последние 12 лет в городе обнаружили более 100 тысяч находок.

По его словам, археологи занимаются не только обнаружением находок, но и очисткой их от грязи, а также реставрацией предметов. Емельянов уточнил, что столичные реставраторы-археологи обработали и отреставрировали более двух тысяч находок за 2023 год. За последние пять лет в состав музейного фонда передали более 37 тысяч археологических предметов и находок.

Более 8,9 тыс уникальных предметов нашли в столице в 2023 году