Почти 9 тыс уникальных находок обнаружили археологи в Москве по итогам года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московские археологи в этом году обнаружили около девяти тысяч уникальных находок. Среди них – женская сережка, обувь, глиняные игрушки и многое другое. Об этом рассказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, передает ТАСС.

"Обнаружено 211 тысяч предметов, из которых 8,9 тысячи – это уникальные находки. Всего за последние 12 лет в городе московские археологи обнаружили более 100 тысяч находок", – сообщил Емельянов.

По его словам, археологи занимаются не только обнаружением находок, но и очисткой их от грязи, а также реставрацией предметов. Емельянов уточнил, что столичные реставраторы-археологи обработали и отреставрировали более двух тысяч находок за 2023 год. А за последние пять лет в состав музейного фонда передали более 37 тысяч археологических предметов и находок.

В мае Сергей Собянин рассказал об археологических находках в столице за последнее время, которые обнаруживаются из-за активного развития города.

По его словам, в 2022 году археологи провели исследования на 650 площадках, включая исторический центр Москвы.