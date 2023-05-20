Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал об археологических находках в Москве за последние года.

"Активное развитие города, благоустройство улиц и площадей, реставрация памятников архитектуры приносят дополнительный, довольно неожиданный бонус", – написал мэр Москвы в личном блоге.

Градоначальник отметил, что в 2022 году археологи проводили изыскания на 650 площадках, включая исторический центр столицы. По его словам, за последние 12 лет археологические коллекции Москвы пополнили порядка 90 тысячи находок. При этом каждый артефакт позволяет расширить знания о быте, профессиях и традициях многих поколений москвичей.

Собянин рассказал, что 2022 году выдался по-настоящему урожайным. Специалисты нашли около 12 тысяч разных артефактов, которые имеют историческую ценность. С начала 2023 года археологи обнаружили более 4 тысяч различных ценных предметов.

Мэр уточнил, что много интересного археологи нашли на Вшивой горке – историческое название района между Таганской площадью и Котельнической набережной. На указанном месте с настоящее время располагается ГКБ № 23 имени И. В. Давыдовского по адресу улица Яузская, дом 11. В течение уже нескольких лет там ведется комплексная реконструкция. За это время археологи нашли в районе больницы предметы, охватывающие четыре столетия.

Например, недавно эксперты обнаружили медную медаль в память о коронации императрицы Анны Иоанновны, отчеканенную на Московском монетном дворе в 1730 году. Медаль находилась в земле несколько сотен лет и за это время ее сильно повредила коррозия. Одна реставраторы смогли бережно ее очистить и восстановить.

Кроме того, археологи смогли найти более древнюю вещь – фрагмент глиняной расписной игрушки-всадника, датируемой XVI веком. Также специалисты нашли гладкие расписные печные изразцы и белоглиняный подсвечник с ручкой, покрытый желто-зеленой поливой, относящиеся к XVIII веку. Помимо этого, была найдена расписная статуэтка музыканта с гитарой из белой глины, сделанная в XVIII–XIX веках.

Градоначальник отметил, что в XVIII веке на территории больницы находилась косторезная мастерская, о чем свидетельствуют заготовки для костяных пуговиц, которые также обнаружили археологи. В период Великой Отечественной войны на этом месте работала мастерская по изготовлению медных знаков. Экспертам удалось найти заготовки нагрудных знаков "Отличный артиллерист" и "Гвардия", учрежденные 21 мая 1942 года.

Собянин подчеркнул, что каждую находку передадут в фонды музеев Москвы.

Мэр рассказал, что ценные предметы находят не только профессионалы, но и сотрудники городских служб при обычных ремонтных работ. Такая ситуация произошла с обнаружением надгробной плиты Марии Плещеевой с некрополя утраченного храма святого Николая в Гнездниках.

"Во время прокладки инженерных коммуникаций в Большом Гнездниковском переулке строители наткнулись на почти квадратную белокаменную массивную плиту с искусной пышной резьбой", – отметил градоначальник.

На плите указана информация о смерти молодой Марии Плещеевой в ноябре 1702 года. Эта находка позволила археологам уточнить некоторые детали биографий членов старого московского служилого рода, сподвижников Петра I. Плиту передали в Музей Москвы. Теперь она является экспонатом выставки "История Москвы для детей и взрослых".

По словам Собянина, несколько лет назад во время земляных работ по расширению полосы отвода Московско-Курской железной дороги в районе улицы Казакова нашли металлический сейф. Несмотря на то, что он оказался пустым, сам сейф имеет историческую ценность. Сейф изготовила больше 100 лет назад московская фирма Меллера (W. Moeller). В настоящее время реставраторы работают над этой находкой. После завершения работ, его передадут в фонды музеев Москвы.

Собянин подчеркнул, что сейф и плита являются крупными находками, которые были обнаружены по стечению обстоятельств. Однако для обнаружения небольших ценных предметов, необходимы профессиональные навыки и знания. Таким примером служит найденное кремневое орудие эпохи неолита на Гоголевском бульваре. Специалисты нашли нож или наконечник дротика, изготовленные примерно в IV тысячелетии до нашей эры. Историки назвали его артефактом льяловской культуры – поселений охотников и рыболовов, живших между Окой и Волгой.

На улицах Тверская и Долгоруковская археологи нашли курительные трубки конца XVIII–XIХ веков. На одной трубке из белой глины с желтой поливой изображен профиль античного воина. Другая трубка из красной глины имеет форму женской головы с восточным головным убором.

На Тверской улице также нашли несколько аптечных гирек XVIII–XIХ веков весом 1 и 2 драхмы, а также 3 и 4 гран.

"Обновляя наш город, мы не только делаем его комфортнее для нынешнего и будущих поколений москвичей, но и расширяем наши знания о далеких предках", – заключил мэр Москвы.

Ранее сообщалось, что в ходе раскопок в провинции Эль-Минья в Египте археологи обнаружили 22 захоронения, которые относятся к разным историческим периодам.

Генсекретарь Высшего совета по делам памятников древности Египта Мустафа Вазири рассказал, что раскопки дали большие результаты в изучении истории этого места.

Отмечается, что захоронения Римского периода, которые были найдены в Аль-Бахнасе выполнены из известняка, а большем количестве случаев захоронения были сводчатыми.

