Фрагмент древнейшего календаря майя обнаружили в Гватемале

В Гватемале при раскопках нашли календарь майя, точнее его часть. Предположительно, фреске более двух тысяч лет. По мнению ученых, это фрагмент 260-дневного календаря древнего племени.

На поверхности можно разобрать изображение головы оленя и майянскую цифру семь. Вместе они составляют название дня – "Семь олень". Обнаруженный артефакт уже назвали самым ранним свидетельством существования подобной системы счисления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

