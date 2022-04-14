NASA заплатит за полет астронавта в мае в рублях – Рогозин

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"Роскосмос" еще не получил оплату за полет астронавта NASA Ван Де Хая, сообщил глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Нам одна американская компания Axiom за полет Марка Ванде Хая пока деньги не перевела. Это приличная сумма – 2 млрд рублей", – сказал Рогозин в эфире Первого канала.
По его словам, американская компания ссылается на логистические проблемы, поэтому обещала расплатиться в мае. Рогозин выразил уверенность, что деньги будут возвращены.
"Мы намереваемся получить их именно в рублях", – подчеркнул генеральный директор "Роскосмоса".
Ранее Рогозин рассказал, что в текущем году будет проведено такое же количество запусков, как и в 2021 году. Он подтвердил, что с космодрома Восточный будет выполнено 5 или 6 пусков.
До этого Рогозин сообщил, что "Роскосмос" предложит государствам, которые дружественно и уважительно относятся к России, пусковые услуги на льготных условиях. Речь идет о пусках на ракетах, оставшихся после разрыва сотрудничества с OneWeb, уточнил он.
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