В Крыму начали проверку после смерти младенца в перинатальном центре республиканской больницы имени Н. А. Семашко, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Инцидент произошел в Симферополе. По данным телеграм-канала Baza, ребенок умер через два дня после рождения из-за сепсиса. Мать погибшего обвинила врачей в халатности, а также в подделке документов. Сейчас проводится проверка по факту оказания медпомощи этой пациентке.

Ранее в роддоме № 1 в Новокузнецке умерли девять новорожденных. По данным СМИ, дети могли скончаться от внутриутробной или неонатальной инфекции.

По факту случившегося возбуждены два уголовных дела, а председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился передать их в центральный аппарат ведомства.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк, в свою очередь, поручил проверить все родильные дома и перинатальные центры региона на готовность к самым сложным случаям.

Главврач медучреждения Виталий Херасков временно отстранен от должности. В настоящий момент он, а также исполняющий обязанности завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей задержаны.

