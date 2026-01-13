Главврача новокузнецкой больницы отстранили от должности после смерти младенцев

Фото: 123RF.com/pitinan

Главврач Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 Виталий Херасков временно отстранен от должности после смерти младенцев в роддоме. Об этом рассказал губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

По его словам, в настоящее время в больнице организована проверка профильными ведомствами.

"Принял решение на период ее проведения отстранить от должности главного врача Виталия Хераскова и дал соответствующее поручение министру здравоохранения Кузбасса", – написал Середюк в своем телеграм-канале.

Информация о гибели младенцев ранее появилась в СМИ. Уточнялось, что за новогодние праздники в роддоме умерли девять детей.

При этом госпитализация в акушерском стационаре была приостановлена по санитарно-эпидемиологическим показаниям. Причиной названо превышение порога заболеваемости респираторной инфекцией.

Позже министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов подтвердил смерть младенцев. Он подчеркнул, что в настоящее время идет разбирательство ситуации, на место выезжала комиссия Минздрава.

В связи с ЧП в региональном управлении Следственного комитета и прокуратуре организовали проведение проверок. Спустя время стало известно о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.