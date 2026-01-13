Уголовное дело возбуждено после гибели младенцев в роддоме Новокузнецка

Фото: Следственный комитет РФ

Следователи возбудили уголовное после гибели младенцев в роддоме Новокузнецка Кемеровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", – уточнил собеседник агентства.

Информация о гибели младенцев в роддоме № 1 ранее появилась в СМИ. Уточнялось, что за новогодние праздники там умерли девять детей.

При этом госпитализация в акушерском стационаре была приостановлена по санитарно-эпидемиологическим показаниям. Причиной названо превышение порога заболеваемости респираторной инфекцией.

В связи с произошедшим в региональном управлении СК организовали проведение доследственной проверки по статье о халатности. В прокуратуре области также подтвердили проведение проверки.

Позже министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов подтвердил смерть младенцев. Он подчеркнул, что в настоящее время идет разбирательство ситуации, на место выезжала комиссия Минздрава.