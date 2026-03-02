Форма поиска по сайту

02 марта, 09:59

Происшествия

Жительница Кузбасса воровала продукты из магазинов с помощью ведра

Фото: телеграм-канал "Полиция Кузбасса"

Полиция Междуреченска задержала 37-летнюю местную жительницу, которая воровала продукты из магазинов с помощью ведра. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сотрудники 2 супермаркетов обратились в полицию и рассказали, что неизвестный похитил у них молочные продукты на сумму 10 тысяч рублей.

Полицейские установили, что преступление совершила ранее судимая жительница Кузбасса, которая приходила в магазины с ведром. В него она складывала еду, а затем покидала торговые точки, не расплатившись.

Краденое она продавала на улице прохожим. Выяснилось, что женщина совершила еще 5 аналогичных преступлений. В отношении нее возбуждены уголовные дела по статье "Кража".

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге мужчина на протяжении 3 месяцев грабил магазины игрушек, воруя конструкторы Lego. По версии следствия, он также крал кукол и игровые наборы, а в июле 2025 года угрожал продавцу игрушечным пистолетом. Суд приговорил мужчину к 1,5 года лишения свободы.

