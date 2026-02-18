Полицейские задержали фигуранта дела о краже кассы из цветочного магазина в Москве

Фото: 77.мвд.рф

Полиция задержала подозреваемого в краже кассового аппарата из цветочного магазина на проспекте Защитников Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

Инцидент произошел еще в 2022 году. Неизвестный воспользовался невнимательностью продавца и похитил кассу, ущерб тогда составил почти 22 тысячи рублей. При помощи современных методов анализа видеозаписей удалось установить подозреваемого – им оказался 31-летний мужчина.

Выяснилось, что ранее судимый гражданин около 4 лет скрывался за пределами столицы. По возвращении в Москву его задержали и предъявили обвинение. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

