Фото: depositphotos/prykhodov

Россияне и белорусы сообщили о проблемах в работе Telegram. Насчитывается более 1,9 тысячи жалоб и за последний час и более 2,5 тысячи – за сутки, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.

В России жалобы поступают из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Москвы. Около 40% пользователей сообщают о проблемах в оповещениях. Помимо этого, они указывают на перебои в работе сайта и мобильного приложения.

С 10 февраля в России началось замедление работы мессенджера. По данным Роскомнадзора, причиной решения стало игнорирование законодательства. Как позже заявили в Минцифры, администрация платформы оставила без ответа около 150 тысяч запросов на удаление противоправного контента.

При этом в Госдуме призывали изучить целесообразность действий Роскомнадзора. Надежда на снятие ограничений с мессенджера сохраняется, указывали в нижней палате парламента. Это произойдет, если Telegram начнет исполнять российские законы.

