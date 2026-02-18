18 февраля, 17:02Технологии
Россияне и белорусы сообщили о проблемах в работе Telegram
Фото: depositphotos/prykhodov
Россияне и белорусы сообщили о проблемах в работе Telegram. Насчитывается более 1,9 тысячи жалоб и за последний час и более 2,5 тысячи – за сутки, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.
В России жалобы поступают из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Москвы. Около 40% пользователей сообщают о проблемах в оповещениях. Помимо этого, они указывают на перебои в работе сайта и мобильного приложения.
С 10 февраля в России началось замедление работы мессенджера. По данным Роскомнадзора, причиной решения стало игнорирование законодательства. Как позже заявили в Минцифры, администрация платформы оставила без ответа около 150 тысяч запросов на удаление противоправного контента.
При этом в Госдуме призывали изучить целесообразность действий Роскомнадзора. Надежда на снятие ограничений с мессенджера сохраняется, указывали в нижней палате парламента. Это произойдет, если Telegram начнет исполнять российские законы.
