Минцифры РФ: ограничивать Telegram в зоне СВО не планируется

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Работу Telegram в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине ограничивать пока не планируется. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра цифрового развития России Максута Шадаева.

По его словам, власти при этом рассчитывают, что со временем военнослужащие смогут перестроиться и перейти на отечественные сервисы связи.

Шадаев также отметил, что Telegram в России остается доступным, хотя его работа замедляется. Он добавил, что механизм замедления – это закон, который ранее был принят Госдумой по инициативе депутатов.

Замедление работы мессенджера началось в России 10 февраля. По данным Роскомнадзора, причиной решения стало игнорирование законодательства. Как позже заявили в Минцифры, администрация платформы оставила без ответа около 150 тысяч запросов на удаление противоправного контента.

При этом в ГД призывали изучить целесообразность действий Роскомнадзора. Надежда на снятие ограничений с мессенджера сохраняется, указывали в нижней палате парламента. Это произойдет, если Telegram начнет исполнять российские законы.

