18 февраля, 17:14

Происшествия

Экс-участник "Дома-2" Гусев получил условный срок за смертельное ДТП

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/antongusev89

Красногорский городской суд Московской области приговорил бывшего участника проекта "Дом-2" Антона Гусева к 2 годам лишения свободы условно за смертельное ДТП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Авария произошла в ноябре 2024 года на трассе М-9 "Балтия". Гусев находился за рулем автомобиля Exeed VX, когда превысил скорость и врезался в стоявший автомобиль "ВАЗ". Позже водитель второй машины скончался в больнице.

"Дело было рассмотрено в особом порядке, подсудимый полностью признал вину во вменяемом преступлении, раскаялся в содеянном", – отметили в пресс-службе суда.

При этом уточняется, что Гусев возместил материальный ущерб и моральный вред потерпевшей стороне. Также после ДТП он вызвал полицию, "скорую" и оказывал первую помощь пострадавшему.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В июле 2021 года сотрудники ГИБДД задержали Гусева, посадившего своего восьмилетнего сына за руль автомобиля. По данному факту было составлено несколько административных протоколов о нарушениях ПДД.

