Посадившего сына за руль экс-участника "Дома-2" задержали

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники ГИБДД задержали блогера и бывшего участника "Дома-2" Антона Гусева, который ранее посадил своего восьмилетнего сына за руль автомобиля. Об этом Госавтоинспекция Москвы сообщила в своем Telegram-канале.

"Сотрудниками столичной Госавтоинспекции совместно с коллегами из ГИБДД Московской области установлен и задержан водитель автомобиля Mercedes, посадивший своего 8-летнего сына за руль", – отметили в ведомстве.

Там также добавили, что по факту случившегося составлено несколько административных протоколов о нарушениях ПДД.

Видео, на котором запечатлено, как мальчик ведет машину, Гусев опубликовал в своем Instagram. Позже блогер объяснил, что на дороге ребенок самостоятельно не ездил: родитель сидел с ним на одном сиденье, а тот просто держал руль.

