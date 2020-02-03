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Происшествия

09:22

Уголовное дело возбудили против женщины, посадившей ребенка за руль

происшествия дети авто

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Московские новости"

СК возбудил уголовное дело в отношении женщины, которая посадила малолетнего ребенка за руль автомобиля. Об этом сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлию Иванову.

По ее словам, в отношении 25-летней женщины возбуждено дело по статье "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего".

Согласно данным следствия, нетрезвая женщина во время поездки по Москве на автомобиле каршеринга посадила за руль малолетнего ребенка. На заднем сиденье автомобиля находился еще один ребенок.

По словам Ивановой, правоохранители устанавливают местонахождение женщины.

Как сообщили в ГИБДД, женщина, арендовавшая автомобиль каршеринга, была лишена водительских прав за вождение в нетрезвом виде.

Ранее был показан сюжет о том, как жительница Московской области посадила за руль автомобиля каршеринга малолетнего сына. В материале отмечалось, что женщина якобы была в состоянии алкогольного опьянения.

В Подмосковье пьяная мать посадила за руль маленького сына

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