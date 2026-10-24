Переменная облачность без осадков ожидается в Москве 24 октября

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

Переменная облачность без осадков ожидается в столице в субботу, 24 октября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 11 до 13 градусов тепла, по области – от 10 до 15 градусов.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до плюс 3 градусов, а в Подмосковье – до плюс 1 градуса.

Температура воздуха в Москве в воскресенье, 25 октября, может подняться до 15 градусов тепла. Настолько теплой погоды в столице в этот день не было более века. В 1923 году максимальная температура воздуха 25 октября составила 14,9 градуса.

Золотая осень завершится в Москве во вторник, 27 октября: в столицу придут дожди, станет пасмурно, а температура составит от 3 до 8 градусов тепла. Кроме того, в столичный регион придет холодный атмосферный фронт с грядой дождевых туч.