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Политика

Франция направила РФ ноту с требованием не вмешиваться в дела страны

Фото: depositphotos/viperagp

Посольство Франции направило российской стороне ноту с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела страны. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире ТВЦ.

"Грозно нам тыкая пальчиком и как-то помахивая кулачком, представители (президента Франции Эммануэля. – Прим. ред.) Макрона потребовали, вот прямо потребовали, чтобы Россия – видимо, и другие страны, которые стали реципиентами этой всей писанины – не вмешивалась в их внутренние дела", – отметила дипломат.

По словам Захаровой, французская сторона не учла, что вмешательство во внутренние дела других стран не является частью внешнеполитического подхода России.

"Французская дипломатия не подумала, что когда они направляют нам подобную бумагу, неплохо было бы им почитать все наши заявления, что это действительно не является частью нашего внешнеполитического подхода и мы его в принципе отрицаем в международных делах", – добавила она.

Представитель МИД также напомнила французским коллегам, что Россия публично и на практике последовательно защищает документы, на которые они ссылаются, начиная с Устава ООН. При этом Захарова указала на обратные примеры со стороны западных стран.

Ранее Захарова заявила, что Москва даст адекватный жесткий ответ на решение Кишинева объявить персоной нон грата сотрудника российского посольства.

Поводом для высылки стал БПЛА, упавший на территории республики. Уведомление об объявлении сотрудника посольства персоной нон грата молдавская сторона направила 23 октября – в тот же день, когда упал аппарат. Доказательств его российского происхождения, как подчеркнула Захарова, представлено не было.

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