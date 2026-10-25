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25 октября, 07:34

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Депутат Голубева: опекуны инвалидов I группы должны иметь право на бессрочный больничный

В Госдуме предложили ввести бессрочный больничный для опекунов инвалидов I группы

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Родители и опекуны недееспособных инвалидов с детства I группы должны получить право на бессрочный оплачиваемый больничный по уходу. С таким предложением выступила депутат Госдумы от ЛДПР Дарья Голубева.

"Родители и опекуны недееспособных инвалидов с детства I группы несут ту же нагрузку, что и до 18 лет. Логично, чтобы и оплачиваемый больничный по уходу за ними действовал без ограничения по срокам – так же, как он действует для родителей детей-инвалидов", – приводит ТАСС слова депутата.

Голубева отметила, что родственники взрослого инвалида I группы имеют право круглосуточно находиться с ним в стационаре. Однако действующий порядок выдачи листков нетрудоспособности не позволяет оформить длительный больничный по уходу за взрослым пациентом, что ограничивает реальные возможности семьи.

"Работающий родитель вынужден либо брать отпуск за свой счет, либо оставлять взрослого беспомощного человека в больнице одного", – добавила депутат.

В Госдуме также рассказали, что россияне, которые ухаживают за детьми с инвалидностью, инвалидами I группы и гражданами старше 80 лет, могут получать предусмотренные законом выплаты и пенсионные баллы.

Так, с 2025 года право на выплату за уход за ребенком с инвалидностью или инвалидом с детства I группы перестало ограничиваться родителями, опекунами и попечителями. Теперь ее может оформить любое трудоспособное лицо, которое фактически ухаживает за ребенком.

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