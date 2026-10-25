NYT: США сделкой с РФ нанесли Киеву крупнейший удар с начала конфликта

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США нанесли Украине сильнейший с начала конфликта удар, заключив сделку с Россией. Об этом говорится в статье газеты The New York Times.

"Для Украины это стало тяжелым моральным потрясением", – говорится в материале.

По данным газеты, президент США Дональд Трамп теперь рассматривает конфликт преимущественно с прагматичной точки зрения и говорит о нем в категориях сделок. Украинцы на фоне всего этого чувствуют себя "преданными".

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США 9 октября. После беседы Трамп сообщил о договоренности по поставкам дизельного топлива из России.

В Кремле назвали договоренности Москвы и Вашингтона о поставках отвечающими интересам обеих стран и мировых энергетических рынков. В свою очередь, хозяин Белого дома заявил, что сделка по дизтопливу уже привела к снижению мировых цен.