Мадьяр призвал продлить исключение из санкций США на российскую нефть

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Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что страна хочет продления исключения из санкций США в отношении российской нефти. Об этом он рассказал в интервью изданию "444" во время возвращения в Венгрию после саммита ЕС.

До ноября Венгрия освобождена от санкций на российскую нефть, а США продлевают это исключение каждый год, заявил Мадьяр. По его словам, если американский президент Дональд Трамп заключил соглашение об экспорте дизельного топлива, логично предоставить Венгрии такое исключение как минимум еще на год.

Мадьяр также отметил, что глава США вправе заключать любые соглашения, какие пожелает, однако договоренность по дизелю важна для Венгрии. По словам премьера, с точки зрения Украины эта договоренность не является хорошей новостью. Вопрос о соглашении США и России был второстепенным на саммите лидеров Евросоюза и обсуждался лишь в контексте стремительного роста цен на энергоносители, добавил он.

Ранее СМИ писали, что администрация президента США обсуждает возможность ослабления ограничений в отношении судов так называемого теневого флота, в том числе связанных с РФ, чтобы увеличить перевозки нефти и нефтепродуктов и снизить стоимость морских грузоперевозок.

По данным журналистов, рассматривается возможность разрешить перевозку нефти, не подпадающей под санкции, на судах, которые ранее подпали под американские ограничения. Таким образом Вашингтон рассчитывает расширить доступные мощности для транспортировки энергоресурсов.

