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17 октября, 04:40

Политика

Трамп в новом указе отказался от применения пошлин до 500% на товары из РФ

Фото: x.com/PressSec

Президент США Дональд Трамп распорядился не применять пошлины до 500% на российские товары. Соответствующее положение содержится в тексте его нового указа, который ссылается на закон сенатора Линдси Грэма (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

В документе говорится, что американский президент отказывается от применения пошлин, предусмотренных статьями 112 и 113 этого закона. Таким образом, Трамп решил не задействовать предусмотренный механизм введения дополнительных тарифов на российскую продукцию.

Напомним, 19 сентября Трамп подписал закон об "адских санкциях" против России, предусматривающий полномочиями устанавливать дополнительные пошлины в отношении отдельных торговых партнеров Москвы.

В частности, тарифы до 100% могли затронуть товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российской нефти и газа. Кроме того, закон предусматривал возможность введения пошлин до 500% на российские товары, поставляемые в Соединенные Штаты.

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